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Шольц у Києві: Будемо допомагати Україні скільки буде необхідно

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 11:47

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив Україну у постійній повній підтримці у боротьбі з нападом Росії.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у поїзді дорогою до Києва, пише "Європейська правда" з посиланням на Bild.

"Важливо, коли глави урядів трьох великих країн, які брали участь у створенні Європейського економічного співтовариства, їдуть до Києва та демонструють свою підтримку Україні та громадянам України у цій особливій військовій ситуації", – сказав Шольц.

Підтримка продовжуватиметься доти, доки це необхідно для боротьби України.

"Але ми не просто хочемо продемонструвати солідарність, ми також хочемо запевнити, що допомога, яку ми організуємо, фінансова, гуманітарна, а також коли йдеться про зброю, буде продовжено", – додав канцлер.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр Італії Маріо Драгі прибули до Києва потягом у четвер вранці.

Також до української столиці прибув президент Румунії Клаус Йоганніс.

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Теми: НімеччинаУкраїназброя
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