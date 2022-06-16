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Шольц в Киеве: Будем помогать Украине, сколько будет необходимо

"Европейская правда"Четверг, 16 июня 2022, 11:47

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил Украину в постоянной полной поддержке в борьбе с нападением России.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в поезде по дороге в Киев, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"Важно, когда главы правительств трех крупных стран, участвовавших в создании Европейского экономического сообщества, едут в Киев и демонстрируют свою поддержку Украине и гражданам Украины в этой особой военной ситуации", – сказал Шольц.

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Поддержка будет продолжаться, пока это необходимо для борьбы Украины.

"Но мы не просто хотим продемонстрировать солидарность, мы также хотим заверить, что помощь, которую мы организуем, финансовая, гуманитарная, а также когда речь идет об оружии, будет продолжена", – добавил канцлер.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги прибыли в Киев в четверг утром.

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Также в украинскую столицу прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис.

Темы: ГерманияУкраинаоружие
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