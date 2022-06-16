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Силовики викрили псведоволонтера у Києві: намагався продати авто, призначені для ЗСУ

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 червня 2022, 12:16

Правоохоронці викрили столичного підприємця на продажі призначених для ЗСУ позашляховиків, ввезених в Україну в якості гуманітарної допомоги.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, голова однієї з громадських організації 1977 року народження, безоплатно отримав від іноземців два автомобіля польської реєстрації на потреби військовослужбовців України.

Згідно з декларацією про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, вони були ввезені в Україну з метою подальшої передачі для потреб однієї з військових частин.

Чоловік пообіцяв безкоштовно відремонтувати на власній станції технічного обслуговування та потім передати ЗСУ. Натомість, підприємець через коло знайомих осіб намагався продати транспортні засоби за 6500 доларів США.

Так, 2 червня після огляду транспортних засобів покупцем, чоловік отримав завдаток у сумі 400 доларів США. У подальшому після проведення ремонту автомобілів та отримання другої частини коштів у сумі 6 100 дол. США чоловіка затримали.

Правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків за місцем мешкання та роботи затриманого, звідки вилучили гроші, мобільні телефони та автомобілі.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За такі дії фігуранту загрожує від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Зазначається, що після проведення слідчих дій автомобілі будуть передані військовослужбовцям.

Теми: Київполіціяпрокуратура
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