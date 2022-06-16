Силовики викрили псведоволонтера у Києві: намагався продати авто, призначені для ЗСУ

Правоохоронці викрили столичного підприємця на продажі призначених для ЗСУ позашляховиків, ввезених в Україну в якості гуманітарної допомоги.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, голова однієї з громадських організації 1977 року народження, безоплатно отримав від іноземців два автомобіля польської реєстрації на потреби військовослужбовців України.

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Згідно з декларацією про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, вони були ввезені в Україну з метою подальшої передачі для потреб однієї з військових частин.

Чоловік пообіцяв безкоштовно відремонтувати на власній станції технічного обслуговування та потім передати ЗСУ. Натомість, підприємець через коло знайомих осіб намагався продати транспортні засоби за 6500 доларів США.

Так, 2 червня після огляду транспортних засобів покупцем, чоловік отримав завдаток у сумі 400 доларів США. У подальшому після проведення ремонту автомобілів та отримання другої частини коштів у сумі 6 100 дол. США чоловіка затримали.

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Правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків за місцем мешкання та роботи затриманого, звідки вилучили гроші, мобільні телефони та автомобілі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За такі дії фігуранту загрожує від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Зазначається, що після проведення слідчих дій автомобілі будуть передані військовослужбовцям.