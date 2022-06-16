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Силовики разоблачили псведоволонтера в Киеве: пытался продать авто, предназначенные ВСУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 июня 2022, 12:16
Силовики разоблачили псведоволонтера в Киеве: пытался продать авто, предназначенные ВСУ

Правоохранители уличили столичного предпринимателя на продаже предназначенных для ВСУ внедорожников, ввезенных в Украину в качестве гуманитарной помощи.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, глава одной из общественных организаций 1977 года рождения, безвозмездно получил от иностранцев два автомобиля польской регистрации на нужды военнослужащих Украины.

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Согласно декларации о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, они были ввезены в Украину с целью последующей передачи для нужд одной из воинских частей.

Мужчина пообещал бесплатно отремонтировать на собственной станции технического обслуживания и затем передать ВСУ. В то же время, предприниматель через круг знакомых лиц пытался продать транспортные средства за 6500 долларов США.

Так, 2 июня после осмотра транспортных средств покупателем мужчина получил задаток в сумме 400 долларов США. В дальнейшем после проведения ремонта автомобилей и получения второй части средств на сумму 6 100 дол. США мужчину задержали.

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Правоохранители провели 10 санкционированных обысков по месту жительства и работы задержанного, откуда изъяли деньги, мобильные телефоны и автомобили.

 

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

За такие действия фигуранту грозит от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Отмечается, что после проведения следственных действий автомобили будут переданы военнослужащим.

Темы: Киевполицияпрокуратура
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