Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії прибули в Ірпінь

Четвер, 16 червня 2022, 12:27

Лідери Франції, Німеччини та Італії прибули в Ірпінь, щоб на власні очі побачити руйнування, які залишила російська армія.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на BFM TV.

Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі в оточенні кількох команд охоронців, військових та журналістів пройшли вулицями міста, де 75% будівель було пошкоджено в результаті вторгнення російських військ.

До тріо приєднався президент Румунії Клаус Йоганніс, який прибув до Києва окремо.

Лідерів супроводжує міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, канцлер Німеччини на початку візиту запевнив Україну у постійній повній підтримці у боротьбі з нападом Росії.

Головне сьогодні

Coca-Cola йде з РФ: зупиняє виробництво і продаж в Росії

Українська розвідка отримала детальну техдокументацію "Кримського моста"

ЗСУ відбили ворожий штурм на двох напрямках – зведення Генштабу

Байдену "не сподобалась" заява Остіна про перемогу України та послаблення Росії – ЗМІ

Росія мріє взяти під контроль ЗАЕС з 1 вересня

Німеччина, Франція, Італія та Румунія підтримали негайне надання Україні статусу кандидата в ЄС

Усі новини...
Останні новини
20:38
Італійський енергогігант Enel йде з РФ – продає активи "Лукойлу" та фонду Газпромбанка
20:33
Учені заявили про створення "наномашин", що вбивають ракові клітини
20:28
оновлено, фото, відеоУдар по Лисичанську: кількість загиблих зросла до 4
20:21
Coca-Cola йде з РФ: зупиняє виробництво і продаж в Росії
20:18
Макрон і Шольц: Німеччина і Франція не вимагатимуть поступок від України
20:11
Лідери ЄС закликали РФ припинити морську блокаду України
20:00
Макрон визнав існування обмежень на постачання певної зброї Україні
19:52
Цього разу не птахи: росіяни знайшли в Україні нових істот, які "переносили віруси"
19:51
Банк Англії вп'яте поспіль підвищив ключову ставку
19:50
Британія передає Україні 20 гаубиць M109 калібру 155 мм
Усі новини...