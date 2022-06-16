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Лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії прибули в Ірпінь

Четвер, 16 червня 2022, 12:27

Лідери Франції, Німеччини та Італії прибули в Ірпінь, щоб на власні очі побачити руйнування, які залишила російська армія.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на BFM TV.

Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі в оточенні кількох команд охоронців, військових та журналістів пройшли вулицями міста, де 75% будівель було пошкоджено в результаті вторгнення російських військ.

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До тріо приєднався президент Румунії Клаус Йоганніс, який прибув до Києва окремо.

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Лідерів супроводжує міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Нагадаємо, канцлер Німеччини на початку візиту запевнив Україну у постійній повній підтримці у боротьбі з нападом Росії.

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