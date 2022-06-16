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Лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии прибыли в Ирпень

Четверг, 16 июня 2022, 12:27

Лидеры Франции, Германии и Италии прибыли в Ирпень, чтобы своими глазами увидеть разрушения, которые оставила после себя российская армия.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFM TV.

Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги в окружении нескольких команд охранников, военных и журналистов прошли по улицам города, где 75% зданий были повреждены в результате вторжения российских войск.

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К трио присоединился президент Румынии Клаус Йоханнис, прибывший в Киев отдельно.

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Лидеров сопровождает министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Напомним, канцлер Германии в начале визита заверил Украину в постоянной полной поддержке в борьбе с нападением России.

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