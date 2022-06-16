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Російськомовний культурний продукт під забороною: ще одна область запровадила мораторій

"Українська правда"Четвер, 16 червня 2022, 12:46
Російськомовний культурний продукт під забороною: ще одна область запровадила мораторій
Фото Хмельницької облради у Facebook

Хмельницька обласна рада на черговій сесії запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території регіону.

Джерело: пресслужба Хмельницької облради

Дослівно: "Обласна рада своїм рішенням запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Хмельницької області до моменту повного припинення окупації російською федерацією території України".

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Деталі: Влада обіцяє вести роз’яснювальну роботу з мешканцями області та контролювати виконання прийнятого рішення.

Що було раніше:

Заборона на використання російського культурного продукту з 2018 року діяла у Львівський, Житомирській, Тернопільській, Івано-Франківській, Волинській областях.

ВІДЕО ДНЯ

31 травня депутати Верховної Ради зареєстрували законопроєкт щодо заборони російської музики в публічних місцях, на радіо та ТБ.

З 1 червня у Тернополі вуличним музикантам заборонили співати російською мовою.

Теми: війнаХмельниччинакультура
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