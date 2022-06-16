Русскоязычный культурный продукт под запретом: еще одна область ввела мораторий
Хмельницкий областной совет на очередной сессии ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории региона.
Источник: пресс-служба Хмельницкого облсовета
Дословно: "Областной совет своим решением ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Хмельницкой области до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины".
Детали: Власти обещают вести разъяснительную работу с жителями области и контролировать выполнение принятого решения.
Что предшествовало:
Запрет на использование российского культурного продукта с 2018 действовал во Львовской, Житомирской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской областях.
31 мая депутаты Верховной Рады зарегистрировали законопроект относительно запрета российской музыки в публичных местах, на радио и ТВ.
С 1 июня в Тернополе уличным музыкантам запретили петь по-русски.