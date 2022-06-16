Русскоязычный культурный продукт под запретом: еще одна область ввела мораторий

Фото Хемльницкого облсовета в Facebook

Хмельницкий областной совет на очередной сессии ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории региона.

Источник: пресс-служба Хмельницкого облсовета

Дословно: "Областной совет своим решением ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Хмельницкой области до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины".

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Детали: Власти обещают вести разъяснительную работу с жителями области и контролировать выполнение принятого решения.

Что предшествовало:

Запрет на использование российского культурного продукта с 2018 действовал во Львовской, Житомирской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской областях.

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31 мая депутаты Верховной Рады зарегистрировали законопроект относительно запрета российской музыки в публичных местах, на радио и ТВ.

С 1 июня в Тернополе уличным музыкантам запретили петь по-русски.