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У Раді Європи розкритикували Росію за становище з правами людини в окупованому Криму

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 13:11

Комітет міністрів Ради Європи висловив глибоку стурбованість та засудив порушення прав людини, що здійснюються окупаційною владою РФ у Криму.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні пресслужби Ради Європи. 

Комітет на основі звіту генсека Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич засудив порушення окупаційною владою прав етнічних українців, кримських татар та інших жителів півострова. 

Також члени комітету висловили стурбованість у зв’язку з тим, що РФ продовжує відмовляти у безперешкодному доступі до Криму для Комісара з прав людини та представників інших правозахисних організацій. 

"Під тимчасовою російською окупацією ситуація з правами людини у Криму значно погіршилася. Численні тяжкі порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права належним чином не розслідуються", - зазначають вони. 

Комітет привітав звіт генсека Ради Європи щодо Криму та закликали її вжити усіх можливих кроків, щоб уможливити доступ на півострів для органів Ради Європи. 

Члени комітету також засудили збройну агресію РФ проти України, зазначаючи, що вона невиправдана і неспровокована, та закликали Росію припинити війну, вивести війська з території України та почати перемовини про мир, дотримуватися вимог міжнародного гуманітарного права, звільнити незаконно затриманих і припинити порушення прав людини у Криму, у тому числі відкликати заборону Меджлісу кримськотатарського народу. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, в середині березня Росія заявила про вихід з Ради Європи, не чекаючи, поки її виженуть з організації. 

Теми: КримРосіяправа людини
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