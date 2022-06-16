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У Раді Європи розкритикували Росію за становище з правами людини в окупованому Криму

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 13:11

Комітет міністрів Ради Європи висловив глибоку стурбованість та засудив порушення прав людини, що здійснюються окупаційною владою РФ у Криму.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні пресслужби Ради Європи. 

Комітет на основі звіту генсека Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич засудив порушення окупаційною владою прав етнічних українців, кримських татар та інших жителів півострова. 

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Також члени комітету висловили стурбованість у зв’язку з тим, що РФ продовжує відмовляти у безперешкодному доступі до Криму для Комісара з прав людини та представників інших правозахисних організацій. 

"Під тимчасовою російською окупацією ситуація з правами людини у Криму значно погіршилася. Численні тяжкі порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права належним чином не розслідуються", - зазначають вони. 

Комітет привітав звіт генсека Ради Європи щодо Криму та закликали її вжити усіх можливих кроків, щоб уможливити доступ на півострів для органів Ради Європи. 

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Члени комітету також засудили збройну агресію РФ проти України, зазначаючи, що вона невиправдана і неспровокована, та закликали Росію припинити війну, вивести війська з території України та почати перемовини про мир, дотримуватися вимог міжнародного гуманітарного права, звільнити незаконно затриманих і припинити порушення прав людини у Криму, у тому числі відкликати заборону Меджлісу кримськотатарського народу. 

Нагадаємо, в середині березня Росія заявила про вихід з Ради Європи, не чекаючи, поки її виженуть з організації. 

Теми: КримРосіяправа людини
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