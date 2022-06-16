В Совете Европы осудили РФ за положение с правами человека в оккупированном Крыму

Комитет министров Совета Европы выразил глубокую обеспокоенность и осудил нарушения прав человека, совершаемые оккупационными властями РФ в Крыму.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Европы.

Комитет на основе отчета генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич осудил нарушение оккупационных властей прав этнических украинцев, крымских татар и других жителей полуострова.

Также члены комитета выразили обеспокоенность по поводу того, что РФ продолжает отказывать в беспрепятственном доступе в Крым для Комиссара по правам человека и представителей других правозащитных организаций.

"Во временной российской оккупации ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Многочисленные тяжкие нарушения прав человека и международного гуманитарного права должным образом не расследуются", - отмечают они.

Комитет приветствовал отчет генсека Совета Европы по Крыму и призвали его принять все возможные шаги, чтобы позволить доступ на полуостров для органов Совета Европы.

Члены комитета также осудили вооруженную агрессию РФ против Украины, отмечая, что она неоправданна и не спровоцирована, и призвали Россию прекратить войну, вывести войска с территории Украины и начать переговоры о мире, соблюдать требования международного гуманитарного права, освободить незаконно задержанных и прекратить нарушения человека Крыма, в том числе отозвать запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

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Напомним, в середине марта Россия заявила о выходе из Совета Европы, не дожидаясь, пока его выгонят из организации.

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