Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Совете Европы осудили РФ за положение с правами человека в оккупированном Крыму

"Европейская правда"Четверг, 16 июня 2022, 13:11

Комитет министров Совета Европы выразил глубокую обеспокоенность и осудил нарушения прав человека, совершаемые оккупационными властями РФ в Крыму.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Европы.

Комитет на основе отчета генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич осудил нарушение оккупационных властей прав этнических украинцев, крымских татар и других жителей полуострова.

Реклама:

Также члены комитета выразили обеспокоенность по поводу того, что РФ продолжает отказывать в беспрепятственном доступе в Крым для Комиссара по правам человека и представителей других правозащитных организаций.

"Во временной российской оккупации ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Многочисленные тяжкие нарушения прав человека и международного гуманитарного права должным образом не расследуются", - отмечают они.

Комитет приветствовал отчет генсека Совета Европы по Крыму и призвали его принять все возможные шаги, чтобы позволить доступ на полуостров для органов Совета Европы.

ВИДЕО ДНЯ

Члены комитета также осудили вооруженную агрессию РФ против Украины, отмечая, что она неоправданна и не спровоцирована, и призвали Россию прекратить войну, вывести войска с территории Украины и начать переговоры о мире, соблюдать требования международного гуманитарного права, освободить незаконно задержанных и прекратить нарушения человека Крыма, в том числе отозвать запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, в середине марта Россия заявила о выходе из Совета Европы, не дожидаясь, пока его выгонят из организации.

О том, что изменит выход России из Совета Европы, смотрите в видео на нашем Youtube-канале и в статье РФ вытирают с карты Европы: что изменит для Украины историческое решение ПАСЕ.

Темы: КрымРосcияправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Крым
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Дроны атаковали Россию и Крым более 190 раз в этом году − ВВС
Спутник показал баржи-барикады от украинских дронов возле Крымского моста
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: