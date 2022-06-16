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Прокуратура підтвердила загибель двох людей від вибуху в Чорнобаївці

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 червня 2022, 13:24
Прокуратура підтвердила загибель двох людей від вибуху в Чорнобаївці

Херсонська прокуратура повідомила, що в результаті вибуху 15 червня у Чорнобаївці загинули двоє людей, ще п’ятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Джерело: офіційний сайт відомстваполіція Херсонської області

Деталі: За даними слідства, 15 червня 2022 року у селі Чорнобаївка Херсонської області стався вибух у районі ринку розташованого в центрі населеного пункту.

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Внаслідок цього загинуло двоє місцевих людей, і ще п’ятеро отримало тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Повідомляється про відкриття кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни

Наразі у кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на швидке, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального правопорушення.

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Оновлено: Поліція уточнює, що вибух стався внаслідок прильоту ворожого снаряду, який потрапив на територію місцевого ринку і публікує фото руйнувань.

Дослівно: "На фото жертв обстрілу, які оприлюднили телеграм-канали, місцева жителька упізнала у загиблому свого 57-річного батька. Інформацію про смерть чоловіка підтвердила й сусідка родини. Але остаточна кількість загиблих та поранених, а також їх особи нині встановлюються. Значних руйнувань зазнали й будівлі на території ринку".

 
 

Що передувало: 15 червня з'явилася інформація від місцевих мешканців, що у Чорнобаївці Херсонської області зранку 15 червня пролунав вибух. Водночас офіційних повідомлень від влади не було.

Теми: Херсонська область
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