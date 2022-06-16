Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура подтвердила гибель двух человек при взрыве в Чернобаевке

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 июня 2022, 13:24

Херсонская прокуратура сообщила, что в результате взрыва 15 июня в Чернобыевке погибли два человека, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести.

Источник: официальный сайт ведомстваполиция Херсонщины

Детали: По данным следствия, 15 июня 2022 года в селе Чернобаевка Херсонской области произошел взрыв в районе рынка, расположенного в центре населенного пункта.

В результате погибли двое местных людей, и еще пятеро получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Сообщается о начале уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны

В настоящее время в уголовном производстве проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на быстрое, полное и беспристрастное исследование обстоятельств уголовного правонарушения.

Обновлено: Полиция уточняет, что взрыв произошел в результате прилета вражеского снаряда, который попал на территорию местного рынка и публикует фото разрушений.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "На фото жертв обстрела, обнародованных телеграмм-каналами, местная жительница узнала в погибшем своем 57-летнем отце. Информацию о смерти мужчины подтвердила и соседка семьи. Но окончательное число погибших и раненых, а также их личности устанавливаются сейчас. Значительные разрушения также были нанесены зданию на территории рынка".

 
 

Что предшествовало: 15 июня появилась информация от местных жителей, что в Чернобаевке Херсонской области утром 15 июня раздался взрыв. В то же время, официальных сообщений от власти не было.

Темы: Херсонская область
Главное сегодня

Еврокомиссия поддержит кандидатство для Украины и Молдовы, а Грузии откажет – СМИ

фотоВ Запорожской области горит химзавод

Зеленский поручил проверить готовность к вторжению из Беларуси в 4 областях – Данилов

Макрон объяснил, как Украину будут продвигать по пути к членству в Евросоюзе

Coca-Cola уходит из РФ: останавливает производство и продажу в России

Украинская разведка получила детальную техдокументацию "Крымского моста"

Все новости...
Херсонская область
Оккупанты насильственно выписывают "гражданство РФ" новорожденным на Херсонщине
Оккупанты хотят пустить пассажирские поезда между Крымом, Херсонщиной и Запорожской областью
В Чернобыевке произошел взрыв - СМИ
Последние новости
03:10
ISW: Россияне могут совершать атаки под чужим флагом возле Херсона
02:10
фотоMaxar опубликовала фото, как российские суда возят украденное украинское зерно в Сирию
01:29
На оккупированных территориях два десятка фильтрационных лагерей и тюрьм — Украина в ОБСЕ
00:30
Пожар на химзаводе на Запорожье ликвидировали
23:56
Макрон готов отправиться в Россию, но при одном условии
23:49
ФБР расследует, как американские чипы оказались в российской военной технике – WP
23:38
По всей Украине снова воздушная тревога
23:28
НАТО готовит новую модель обороны восточного фланга – генсек
23:11
Лавров уже говорит, что Россия не вторгалась в Украину
22:49
США уже известно о трех американских добровольцах, пропавших в Украине
Все новости...