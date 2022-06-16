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Прокуратура подтвердила гибель двух человек при взрыве в Чернобаевке

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 июня 2022, 13:24
Прокуратура подтвердила гибель двух человек при взрыве в Чернобаевке

Херсонская прокуратура сообщила, что в результате взрыва 15 июня в Чернобыевке погибли два человека, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести.

Источник: официальный сайт ведомстваполиция Херсонщины

Детали: По данным следствия, 15 июня 2022 года в селе Чернобаевка Херсонской области произошел взрыв в районе рынка, расположенного в центре населенного пункта.

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В результате погибли двое местных людей, и еще пятеро получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Сообщается о начале уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны

В настоящее время в уголовном производстве проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на быстрое, полное и беспристрастное исследование обстоятельств уголовного правонарушения.

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Обновлено: Полиция уточняет, что взрыв произошел в результате прилета вражеского снаряда, который попал на территорию местного рынка и публикует фото разрушений.

Дословно: "На фото жертв обстрела, обнародованных телеграмм-каналами, местная жительница узнала в погибшем своем 57-летнем отце. Информацию о смерти мужчины подтвердила и соседка семьи. Но окончательное число погибших и раненых, а также их личности устанавливаются сейчас. Значительные разрушения также были нанесены зданию на территории рынка".

 
 

Что предшествовало: 15 июня появилась информация от местных жителей, что в Чернобаевке Херсонской области утром 15 июня раздался взрыв. В то же время, официальных сообщений от власти не было.

Темы: Херсонская область
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