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Медведєв обізвав лідерів ЄС, які приїхали в Київ: "Шанувальники жаб, ліверу та макаронів"

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 13:32

Заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидент РФ Дмітрій Медведєв зневажливо висловився про лідерів Франції, Німеччини та Італії у зв’язку з їхнім візитом до Києва та заявив, що це не має ніякого сенсу.

Коментар він опублікував у своєму Twitter, пише "Європейська правда". 

"От люблять європейські шанувальники жаб, ліверу та макаронів відвідувати Київ. Користі - нуль. Знову пообіцяли вступ до ЄС, старі гаубиці, хлопнули горілки і потягом, як сто років тому, додому. І все добре. Тільки до миру це Україну ніяк не наближує. А час спливає", - написав Медведєв.

Раніше Медведєв, обурюючись санкціями проти сімей політиків РФ, згадав про суди Лінча і Ку-клукс-клан.

Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр Італії Маріо Драгі 16 червня вперше з початку повномасштабної війни приїхали до Києва з візитом, відвідавши також Ірпінь. Лідери прибули спецпотягом з Польщі, розпочавши мандрівку пізно увечері напередодні. 

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У Києві до них приєднався і президент Румунії Клаус Йоганніс. 

Теми: МедведєвРосіяМакронШольц
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