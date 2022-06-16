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Медведев обозвал приехавших в Киев лидеров ЕС: "Ценители лягушек, ливера и макарон"

"Европейская правда"Четверг, 16 июня 2022, 13:32

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и экс-президент РФ Дмитрий Медведев пренебрежительно высказался о лидерах Франции, Германии и Италии в связи с их визитом в Киев и заявил, что это не имеет никакого смысла.

Комментарий он опубликовал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы - ноль. Снова пообещали вступление в ЕС, старые гаубицы, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, домой. И все хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает..." - написал Медведев.

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Ранее Медведев, возмущаясь санкциями против семей политиков РФ, упомянул о судах Линча и Ку-клукс-клане.

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Как известно, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги 16 июня впервые с начала полномасштабной войны приехали в Киев с визитом, посетив также Ирпень. Лидеры прибыли спецпоездом из Польши, начав путешествие поздно вечером накануне.

В Киеве к ним присоединился и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Темы: МедведевРосcияМакронШольц
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