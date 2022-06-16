Шольц в Ірпені: Росія просто налаштована на знищення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після відвідин Ірпеня заявив, що дії Росії у війні проти України спрямовані лише на знищення.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

"Це багато говорить про агресивну війну Росії, яка просто націлена на знищення. Ми маємо пам'ятати про це все, приймаючи рішення", - сказав Шольц.

"Страшно, яких руйнувань завдає ця війна. І ще гірше, коли бачиш, наскільки безглуздим є це насильство", – додав канцлер.

Німецький канцлер у четвер відвідав Ірпінь разом із лідерами Франції, Італії та Румунії.

Шольц на початку візиту запевнив Україну у постійній повній підтримці у боротьбі з нападом Росії.