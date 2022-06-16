Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Шольц в Ірпені: Росія просто налаштована на знищення

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 13:43

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після відвідин Ірпеня заявив, що дії Росії у війні проти України спрямовані лише на знищення.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

"Це багато говорить про агресивну війну Росії, яка просто націлена на знищення. Ми маємо пам'ятати про це все, приймаючи рішення", - сказав Шольц.

"Страшно, яких руйнувань завдає ця війна. І ще гірше, коли бачиш, наскільки безглуздим є це насильство", – додав канцлер.

Німецький канцлер у четвер відвідав Ірпінь разом із лідерами Франції, Італії та Румунії.

Шольц на початку візиту запевнив Україну у постійній повній підтримці у боротьбі з нападом Росії.

Теми: ШольцІрпінь
Головне сьогодні

Зеленський доручив перевірити готовність до вторгнення з Білорусі у 4 областях – Данілов

Макрон пояснив, як Україну просуватимуть на шляху до членства в Євросоюзі

Coca-Cola йде з РФ: зупиняє виробництво і продаж в Росії

Українська розвідка отримала детальну техдокументацію "Кримського моста"

ЗСУ відбили ворожий штурм на двох напрямках – зведення Генштабу

Байдену "не сподобалась" заява Остіна про перемогу України та послаблення Росії – ЗМІ

Усі новини...
Шольц
Медведєв обізвав лідерів ЄС, які приїхали в Київ: "Шанувальники жаб, ліверу та макаронів"
Путін "зустрічає" європейських лідерів у Києві: майже по всій Україні ракетна небезпека
Макрон, Драгі та Шольц прибули в Україну спецпотягом
Останні новини
21:55
У Запорізькій області горить хімзавод
21:40
Влада може організовувати навчання школярів у закладах культури – МОН
21:28
Макрон у Києві пояснив, нащо стільки разів дзвонив Путіну і що тепер відчуває
21:19
Зеленський доручив перевірити готовність до вторгнення з Білорусі у 4 областях – Данілов
21:07
Міністр освіти Шкарлет розповів, що служить у ТрО
20:57
Макрон пояснив, як Україну просуватимуть на шляху до членства в Євросоюзі
20:38
Італійський енергогігант Enel йде з РФ – продає активи "Лукойлу" та фонду Газпромбанка
20:33
Учені заявили про створення "наномашин", що вбивають ракові клітини
20:28
оновлено, фото, відеоУдар по Лисичанську: кількість загиблих зросла до 4
20:21
Coca-Cola йде з РФ: зупиняє виробництво і продаж в Росії
Усі новини...