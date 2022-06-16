Шольц в Ирпене: Россия просто нацелена на уничтожение

Канцлер Германии Олаф Шольц после посещения Ирпеня заявил, что действия России в войне против Украины направлены только на уничтожение.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

"Это многое говорит об агрессивной войне России, которая просто нацелена на уничтожение. Мы должны помнить об этом все, принимая решения", - сказал Шольц.

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"Страшно, какие разрушения наносит эта война. И еще хуже, когда видишь, насколько бессмысленно это насилие", - добавил канцлер.

Немецкий канцлер в четверг посетил Ирпень вместе с лидерами Франции, Италии и Румынии.

Шольц в начале визита заверил Украину в постоянной полной поддержке в борьбе с нападением России.