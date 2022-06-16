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Зеленський проводить зустріч з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 14:32

У Києві розпочалася зустріч президента Володимира Зеленського з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії.

Фотографії із зустрічі публікують ЗМІ, які супроводжують гостей, пише "Європейська правда".

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Після відвідування Ірпеня канцлер Олаф Шольц прем'єр Маріо Драгі, президенти Еммануель Макрон та Клаус Йоганніс повернулися до Києва та проводять зустріч із Зеленським на Банковій.

 
Photo - DPA

Раніше повідомлялося, що на зустріч обговорюватимуться постачання зброї та заявка України на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.

Як відомо, 17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС.

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Теми: ЗеленськийШольцМакронІталія
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