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Зеленский проводит встречу с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии

"Европейская правда"Четверг, 16 июня 2022, 14:32

В Киеве началась встреча президента Владимира Зеленского с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии.

Фотографии со встречи публикуют сопровождающие гостей СМИ, пишет "Европейская правда".

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После посещения Ирпеня канцлер Олаф Шольц премьер Марио Драги, президенты Эммануэль Макрон и Клаус Йоханнис вернулись в Киев и проводят встречу с Зеленским на Банковой.

 
Photo - DPA

Ранее сообщалось, что на встрече будут обсуждаться поставки оружия и заявка Украины на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.

Как известно, 17 июня ожидается заключение Еврокомиссии по заявкам Украины, Грузии и Молдовы на вступление в ЕС.

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Темы: ЗеленскийШольцМакронИталия
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