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Удар по Лисичанську: кількість загиблих зросла до 4

Роман Петренко, Катерина ТищенкоЧетвер, 16 червня 2022, 20:28
Удар по Лисичанську: кількість загиблих зросла до 4
фото з Telegram Гайдая

Внаслідок авіаудару РФ по Лисичанську в четвер загинуло щонайменше 4 людей, 7 дістали поранень.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

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Дослівно: "Вдень орки з неба вгатили по будівлі, де переховувалися люди. Вже з-під завалів дістали чотирьох загиблих. Семеро поранено.

Рятувальна операція продовжується".

Деталі: Гайдай також повідомив, що росіяни обстріляли профілакторій, внаслідок чого сталася руйнація будівлі. Ймовірно, під завалами перебувають люди. Пошуково-рятувальні роботи там теж тривають.

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фото з Telegram Гайдая
 

Що передувало: Раніше Гайдай повідомляв про 3 загиблих і 7 поранених внаслідок удару по Лисичанську.

 

Теми: Луганська областьЛисичанськвійнаРосія
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