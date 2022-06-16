Удар по Лисичанську: кількість загиблих зросла до 4
Четвер, 16 червня 2022, 20:28
Внаслідок авіаудару РФ по Лисичанську в четвер загинуло щонайменше 4 людей, 7 дістали поранень.
Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram
Дослівно: "Вдень орки з неба вгатили по будівлі, де переховувалися люди. Вже з-під завалів дістали чотирьох загиблих. Семеро поранено.
Рятувальна операція продовжується".
Деталі: Гайдай також повідомив, що росіяни обстріляли профілакторій, внаслідок чого сталася руйнація будівлі. Ймовірно, під завалами перебувають люди. Пошуково-рятувальні роботи там теж тривають.
Що передувало: Раніше Гайдай повідомляв про 3 загиблих і 7 поранених внаслідок удару по Лисичанську.
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