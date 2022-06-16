Удар по Лисичанску: количество погибших возросло до 4
Четверг, 16 июня 2022, 20:28
В результате авиаудара РФ по Лисичанску в четверг погибли по меньшей мере 4 человека, 7 получили ранения.
Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram
Дословно: "Днем орки с неба ударили по зданию, где скрывались люди. Уже из-под завалов извлечены четыре погибших. Семь ранены.
Спасательная операция продолжается".
Детали: Гайдай также сообщил, что россияне обстреляли профилакторий, в результате чего произошло разрушение здания. Вероятно, под завалами находятся люди. Поисково-спасательные работы там тоже продолжаются.
Что предшествовало: Ранее Гайдай сообщал о 3 погибших и 7 раненых в результате удара по Лисичанску.
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