Удар по Лисичанску: количество погибших возросло до 4

В результате авиаудара РФ по Лисичанску в четверг погибли по меньшей мере 4 человека, 7 получили ранения.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Дословно: "Днем орки с неба ударили по зданию, где скрывались люди. Уже из-под завалов извлечены четыре погибших. Семь ранены.

Спасательная операция продолжается".

Детали: Гайдай также сообщил, что россияне обстреляли профилакторий, в результате чего произошло разрушение здания. Вероятно, под завалами находятся люди. Поисково-спасательные работы там тоже продолжаются.

ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ

Что предшествовало: Ранее Гайдай сообщал о 3 погибших и 7 раненых в результате удара по Лисичанску.