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Німецький уряд закликав громадян до економії після скорочення газопостачання з РФ

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 15:03

Міністр економіки Німеччини закликав громадян скоротити споживання енергії, оскільки російська енергетична компанія "Газпром" почала скорочувати обсяги газу, який вона постачає в найбільшу економіку Європи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство DPA.

"Газпром" заявив, що поставки по газопроводу "Північний потік-1" зменшаться до добового максимуму в 67 мільйонів кубічних метрів у порівнянні зі 167 мільйонами кубометрів на початку тижня, посилаючись на необхідність ремонту.

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Скорочення означає зменшення приблизно на 60% поставок газу до Німеччини через трубопровід всього за два дні.

Міністр економіки Роберт Габек у відео, опублікованому в Twitter, заявив, що "настав час" економити на споживанні енергії. У цій ситуації допомагає кожна кіловат-година, сказав він.

Хоча поставки до Німеччини були забезпечені за рахунок інших, хоча й дорожчих джерел, "ми повинні бути пильними", сказав він. "Насамперед, ми не повинні дозволити себе розділити, оскільки це те, що має намір зробити Путін", - заявив Габек.

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Габек зазначив, що німецькі газові сховища заповнені приблизно на 56%.

Siemens Energy оголосила у вівторок, що одна з газових турбін Nord Stream 1, які нещодавно пройшли ремонт у Канаді, наразі не може бути відправлена назад з Монреаля через санкції проти Росії. Трубопровід "Північний потік-1" є основним трубопроводом Німеччини для доставки російського газу.

Раніше Габек заявив, що нинішнім скороченням постачання газу Росія хоче спричинити зростання цін на блакитне паливо та може продовжити "закривати газовий кран" і надалі.

Теми: НімеччинагазРосія
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