Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Німецький уряд закликав громадян до економії після скорочення газопостачання з РФ

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 15:03

Міністр економіки Німеччини закликав громадян скоротити споживання енергії, оскільки російська енергетична компанія "Газпром" почала скорочувати обсяги газу, який вона постачає в найбільшу економіку Європи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство DPA.

"Газпром" заявив, що поставки по газопроводу "Північний потік-1" зменшаться до добового максимуму в 67 мільйонів кубічних метрів у порівнянні зі 167 мільйонами кубометрів на початку тижня, посилаючись на необхідність ремонту.

Скорочення означає зменшення приблизно на 60% поставок газу до Німеччини через трубопровід всього за два дні.

Міністр економіки Роберт Габек у відео, опублікованому в Twitter, заявив, що "настав час" економити на споживанні енергії. У цій ситуації допомагає кожна кіловат-година, сказав він.

Хоча поставки до Німеччини були забезпечені за рахунок інших, хоча й дорожчих джерел, "ми повинні бути пильними", сказав він. "Насамперед, ми не повинні дозволити себе розділити, оскільки це те, що має намір зробити Путін", - заявив Габек.

Габек зазначив, що німецькі газові сховища заповнені приблизно на 56%.

ВІДЕО ДНЯ

Siemens Energy оголосила у вівторок, що одна з газових турбін Nord Stream 1, які нещодавно пройшли ремонт у Канаді, наразі не може бути відправлена назад з Монреаля через санкції проти Росії. Трубопровід "Північний потік-1" є основним трубопроводом Німеччини для доставки російського газу.

Раніше Габек заявив, що нинішнім скороченням постачання газу Росія хоче спричинити зростання цін на блакитне паливо та може продовжити "закривати газовий кран" і надалі.

Теми: НімеччинагазРосія
Головне сьогодні

Єврокомісія підтримає кандидатство для України й Молдови, а Грузії відмовить – ЗМІ

фотоУ Запорізькій області горить хімзавод

Зеленський доручив перевірити готовність до вторгнення з Білорусі у 4 областях – Данілов

Макрон пояснив, як Україну просуватимуть на шляху до членства в Євросоюзі

Coca-Cola йде з РФ: зупиняє виробництво і продаж в Росії

Українська розвідка отримала детальну техдокументацію "Кримського моста"

Усі новини...
Німеччина
У Кремлі відреагували на візит Макрона, Драгі та Шольца до Києва
Міністр оборони України розповів про зустріч з міністерками оборони Німеччини й Данії
Шольц у Києві: Будемо допомагати Україні скільки буде необхідно
Останні новини
23:28
НАТО готує нову модель оборони східного флангу – генсек
23:11
Лавров уже каже, що Росія не вторгалася в Україну
22:49
США вже відомо про трьох американських добровольців, які зникли в Україні
22:48
Американець хоче відсудити у Маска, Tesla і SpaceX $260 мільярдів через Dogecoin
22:25
Неефективні ліки: які препарати не варто купувати на фронт
22:24
Зеленський: Україна наблизилася до ЄС найбільше за час незалежності
22:17
Єврокомісія підтримає кандидатство для України й Молдови, а Грузії відмовить – ЗМІ
22:09
Подоляк: Усі пропозиції РФ про переговори – спроба задобрити, щоб встромити ніж у спину
22:00
ЄСПЛ зобов’язав Росію не допустити страти одного із засуджених іноземців в Донецьку
21:55
фотоУ Запорізькій області горить хімзавод
Усі новини...