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Немецкое правительство призвало к экономии после сокращения газоснабжения из РФ

"Европейская правда"Четверг, 16 июня 2022, 15:03

Министр экономики Германии призвал граждан сократить потребление энергии, поскольку российская энергетическая компания "Газпром" начала сокращать объемы газа, поставляемого в крупнейшую экономику Европы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство DPA.

"Газпром" заявил, что поставки по газопроводу "Северный поток-1" снизятся до суточного максимума в 67 миллионов кубических метров по сравнению со 167 миллионами кубометров в начале недели, ссылаясь на необходимость ремонта.

Сокращение означает уменьшение примерно на 60% поставок газа в Германию из-за трубопровода всего за два дня.

Министр экономики Роберт Хабек в видео, опубликованном в Twitter, заявил, что "пришло время" экономить на потреблении энергии. В этой ситуации помогает каждый киловатт-час, сказал он.

Хотя поставки в Германию были обеспечены за счет других, хотя и более дорогих источников, "мы должны быть бдительными", сказал он. "Прежде всего, мы не должны позволить себя разделить, поскольку это то, что намерен сделать Путин", - заявил Хабек.

Хабек отметил, что германские газовые хранилища заполнены примерно на 56%.

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Siemens Energy объявила во вторник, что одна из недавно прошедших ремонт в Канаде газовых турбин Nord Stream 1 пока не может быть отправлена ​​обратно из Монреаля из-за санкций против России. Трубопровод "Северный поток-1" является основным трубопроводом Германии для доставки российского газа.

Ранее Хабек заявил, что нынешним сокращением поставки газа Россия хочет вызвать рост цен на голубое топливо и может продолжить "закрывать газовый кран" и дальше.

Темы: ГерманиягазРосcия
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