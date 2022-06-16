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У Києві затримали наркоділка з кокаїном на 3,5 мільйона

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 червня 2022, 15:24

У Києві правоохоронці викрили наркоділка з партією кокаїну вартістю 3,5 млн гривень.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, 35-річний киянин організував постачання та незаконний збут кокаїну в столиці в особливо великих розмірах.

Правоохоронці провели два етапи оперативних закупок, санкціонований та невідкладний обшуки за місцем проживання наркоторговця.

Під час слідчих дій було вилучено близько 500 грамів кокаїну, а це близько 3,5 мільйона гривень за ціною "чорного ринку".

Окрім того, вилучено пристрій для відстрілу гумових куль "Форт 12Р", 59 гумових куль, гроші у сумі близько 200 000 гривень, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, засоби для фасування наркотиків.

Слідчі оголосили затриманому про підозру. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

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Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються особи, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.

Теми: Київнаркотики
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