У Києві затримали наркоділка з кокаїном на 3,5 мільйона
У Києві правоохоронці викрили наркоділка з партією кокаїну вартістю 3,5 млн гривень.
Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура
Деталі: За даними слідства, 35-річний киянин організував постачання та незаконний збут кокаїну в столиці в особливо великих розмірах.
Правоохоронці провели два етапи оперативних закупок, санкціонований та невідкладний обшуки за місцем проживання наркоторговця.
Під час слідчих дій було вилучено близько 500 грамів кокаїну, а це близько 3,5 мільйона гривень за ціною "чорного ринку".
Окрім того, вилучено пристрій для відстрілу гумових куль "Форт 12Р", 59 гумових куль, гроші у сумі близько 200 000 гривень, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, засоби для фасування наркотиків.
Слідчі оголосили затриманому про підозру. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.
Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Встановлюються особи, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.