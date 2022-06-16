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В Киеве задержали наркодельца с кокаином на 3,5 миллиона

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 июня 2022, 15:24
В Киеве задержали наркодельца с кокаином на 3,5 миллиона

В Киеве правоохранители разоблачили наркодельца с партией кокаина стоимостью 3,5 млн гривен.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, 35-летний киевлянин организовал поставки и незаконный сбыт кокаина в столице в особо крупных размерах.

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Правоохранители провели два этапа оперативных закупок, санкционированный и неотложный обыски по месту жительства наркоторговца.

В ходе следственных действий было изъято около 500 граммов кокаина, а это около 3,5 миллиона гривен по цене "черного рынка".

Кроме того, изъято устройство для отстрела резиновых пуль "Форт 12Р", 59 резиновых пуль, деньги в сумме около 200 000 гривен, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, средства для фасовки наркотиков.

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Следователи объявили задержанному о подозрении. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Устанавливаются лица, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Темы: Киевнаркотики
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