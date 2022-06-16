У Зеленського показали, як він зустрічає Макрона, Шольца, Драгі і лідера Румунії
Четвер, 16 червня 2022, 15:31
У Києві розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем‘єр-міністром Італії Маріо Драґі та президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.
Джерело: Зеленський у та глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram
Деталі: За словами Єрмака, сторони планують обговорили продовольчу безпеку, зброю та підтримку України.
Крім того, Зеленський очікує підтримку заявки України на отримання статусу кандидата на членство в ЄС.
На зустрічі також присутній Єрмак та міністр іноземних справ Дмитро Кулеба.
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