У Зеленского показали, как он встречают Макрона, Шольца, Драги и лидера Румынии
Четверг, 16 июня 2022, 15:31
В Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
Источник: Зеленский в и глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram
Детали: По словам Ермака, стороны планируют обсудить продовольственную безопасность, оружие и поддержку Украины.
Кроме того, Зеленский ожидает поддержку заявки Украины на получение статуса кандидата в членство в ЕС.
На встрече также присутствуют Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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