В Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Источник: Зеленский в и глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Детали: По словам Ермака, стороны планируют обсудить продовольственную безопасность, оружие и поддержку Украины.

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Кроме того, Зеленский ожидает поддержку заявки Украины на получение статуса кандидата в членство в ЕС.

На встрече также присутствуют Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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