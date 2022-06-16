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У Зеленского показали, как он встречает Макрона, Шольца, Драги и лидера Румынии

Алена МазуренкоЧетверг, 16 июня 2022, 15:31
У Зеленского показали, как он встречает Макрона, Шольца, Драги и лидера Румынии
фото: Зеленского в Telegram

В Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Источник: Зеленский в и глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Детали: По словам Ермака, стороны планируют обсудить продовольственную безопасность, оружие и поддержку Украины.

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Кроме того, Зеленский ожидает поддержку заявки Украины на получение статуса кандидата в членство в ЕС.

На встрече также присутствуют Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

 
 
 
 

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Темы: ЗеленскийКиевМакронШольц
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