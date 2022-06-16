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Дорадчий орган ЄС підтримав надання Україні статусу кандидата

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 15:44

Європейський економічний і соціальний комітет ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні статусу країни-кандидата на членство в Є.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Укрінформ".

Рішення підтримали 200 депутатів - майже всі, хто взяв участь у пленарному засіданні комітету.

"ЄЕСК закликає Європейську раду надати Україні статус кандидата на членство в ЄС на зустрічі 23-24 червня 2022 року. Статус кандидата має бути наданий Україні без шкоди для процесу входження країн Західних Балкан. ЄЕСК виступає за створення системи поетапних інтеграційних кроків на основі acquis communitaire (законодавства ЄС – Ред.)", - йдеться у затвердженій резолюції.

У документі також містяться конкретні рекомендації щодо створення умов для адаптації українських біженців на трудовому ринку ЄС та забезпечення їхнього доступу до соціальних послуг, включаючи освіту та медичне обслуговування.

У резолюції наголошується на необхідності мобілізації міжнародної допомоги для підтримки економіки України у нинішніх важких умовах, а також для масштабного відновлення соціальної та іншої важливої інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії.

Європейський соціально-економічний комітет - дорадчий орган Європейського Союзу, який був створений, щоб забезпечити представництво інтересів різних економічних і соціальних груп.

17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС.

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Теми: ЄСУкраїнаєвроінтеграція
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