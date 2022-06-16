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Кремль переконує росіян у безпеці "Кримського мосту"

Роман ПетренкоЧетвер, 16 червня 2022, 15:47
Кремль переконує росіян у безпеці Кримського мосту

Безпека "Кримського мосту", який сполучає окупований Росією півострів із Краснодарським краєм, гарантована військовими, заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Джерело: Пєсков, якого цитує РБК

Деталі: Так Пєсков відповів на запитання про те, як у Кремлі ставляться до заяви генерала Збройних сил України про те, що "Кримський міст" є для українських військових "метою номер один".

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Пряма мова Пєскова: "Безпека Криму гарантована тими превентивними та тими додатковими заходами, які вживаються по лінії наших військових.

Щодо згадки нашого мосту, це далеко не вперше. Зрозуміло, що подібні загрози ми знаємо і беремо до уваги".

Передісторія: Про те, що "Кримський міст" - "мета номер один для поразки", заявив генерал-майор Збройних сил Дмитро Марченко.

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Марченко назвав міст "шляхом підтягування резервів" та заявив, що ВСУ необхідно його "обрізати".

Франція хоче воєнної перемоги України над Росією, яка відновить територіальну цілісність країни, включно з Кримом, пишуть ЗМІ 16 червня.

Теми: КримокупаціявійнаРосія
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