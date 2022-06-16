Кремль уверяет россиян в безопасности «Крымского моста»

Безопасность "Крымского моста", который соединяет оккупированный Россией полуостров с Краснодарским краем, гарантирована военными, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Источник: Песков, которого цитирует РБК

Детали: Так Песков ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлению генерала Вооруженных сил Украины о том, что "Крымский мост" является для украинских военных "целью номер один".

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Прямая речь Пескова: "Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и теми дополнительными мерами, которые принимаются по линии наших военных.

Что касается упоминания нашего моста, это далеко не первый раз. Разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем во внимание".

Предыстория: О том, что "Крымский мост "— "цель номер один для поражения", заявил генерал-майор Вооруженных сил Дмитрий Марченко.

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Марченко назвал мост "путем подтягивания резервов" и заявил, что ВСУ необходимо его "обрезать".