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Міноборони заявило, що вже постачає зимовий одяг у війська

Ірина БалачукЧетвер, 16 червня 2022, 16:10
Міноборони заявило, що вже постачає зимовий одяг у війська
Українські захисники. Фото з Facebook Мiноборони

Міністерство оборони продовжує забезпечувати збройні сили одягом, бронежилетами і шоломами, і вже постачає у війська зимовий одяг, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Джерело: Маляр на брифінгу 16 червня

Пряма мова Маляр: "Щодо забезпечення ЗСУ – з 8 по 15 червня Міноборони передало понад 33 тисячі бронежилетів, понад 19 тисяч шоломів, 13,5 тисячі пар взуття і понад 22 тисячі комплектів костюмів  польових.

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І нагадаю, що ми здійснюємо вже постачання зимового одягу, який також вже надходить у війська".

Деталі: За словами Маляр, найближчим часом очікують ще 21 тисячу бронежилетів і 5 тисяч шоломів – цей товар вже відвантажений постачальником і вже на шляху до ЗСУ.

Заступниця міністра зазначила, що за першу половину червня Міноборони вже передало ЗСУ понад 55 тисяч бронежилетів і 27 тисяч шоломів.  

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"Зосереджуємося на тому, щоб тримати планку у поставках, і на тому, щоб у резерві були засоби захисту не менше, ніж на 2 бригади, щоб коли підрозділи корпусу резерву закінчували підготовку, то для них уже була броня", – пояснила Маляр.

Теми: МіноборониЗбройні силивійна
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