Минобороны заявило, что уже поставляет зимнюю одежду в войска

Министерство обороны продолжает обеспечивать вооруженные силы одеждой, бронежилетами и шлемами, и уже снабжает войска зимней одеждой, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Источник: Маляр на брифинге 16 июня

Прямая речь Маляр: "Об обеспечении ВСУ – с 8 по 15 июня Минобороны передало более 33 тысяч бронежилетов, более 19 тысяч шлемов, 13,5 тысяч пар обуви и более 22 тысяч комплектов костюмов полевых.

И напомню, что мы уже осуществляем поставки зимней одежды, которая также уже поступает в войска".

Детали: По словам Маляр, в ближайшее время ожидают еще 21 тысячу бронежилетов и 5 тысяч шлемов – этот товар уже отгружен поставщиком и уже на пути в ВСУ.

Замминистра отметила, что за первую половину июня Минобороны уже передало ВСУ более 55 тысяч бронежилетов и 27 тысяч шлемов.

"Сосредоточиваемся на том, чтобы держать планку в поставках, и на том, чтобы в резерве были средства защиты не менее, чем на 2 бригады, чтобы, когда подразделения корпуса резерва заканчивали подготовку, то для них уже была броня", – пояснила Маляр.