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Росіянин жаліється дружині, що хоче покинути Україну: "Будемо самі себе стріляти"

Альона Мазуренко Четвер, 16 червня 2022, 16:46
Росіянин жаліється дружині, що хоче покинути Україну: Будемо самі себе стріляти

В українській розвідці опублікували перехоплення розмови, де окупант пояснює дружині, що в його підрозділі вже чекають не на ротацію, а на повне виведення з території України.

Джерело: головне управління розвідки

Деталі: Дружини окупантів намагаються повернути своїх чоловіків додому, доки вони ще живі, але російське командування не дає їм шансу.

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Пряма мова дружини окупанта: "Будете ви там до кінця воєнних дій. Не раніше осені. Тобто, не раніше вересня. Заміни вам немає. Навіть тих, у кого контракти закінчуються – все одно будуть там, доки не закінчаться воєнні дії".

У відповідь чоловік обурюється тим, що дружини військових замало роблять для їхнього повернення. Каже, що потрібно звертатися в прокуратуру. На що дружина заперечує: "А що в прокуратурі скажеш? Ти контракт підписав".

Пряма мова окупанта: "Якщо нічого не зміниться, люди дізнаються цю інформацію і почнуть самі себе стріляти. Іншого виходу немає, як додому поїхати. Тут або тебе, або ти. Кожного дня сидиш і думаєш: пиз… (вдарить) поруч з тобою, залишаться від тебе одні кросівки".

ВІДЕО ДНЯ

На чергові заперечення дружини окупант каже: "Нехай повністю виводять. Яка заміна? Тут пацани 19 річні сидять…"

Теми: розвідкаокупаціявійна
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