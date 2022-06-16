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Россиянин жалуется жене, что хочет покинуть Украину: "Будем сами себя стрелять"

Алена МазуренкоЧетверг, 16 июня 2022, 16:46
Россиянин жалуется жене, что хочет покинуть Украину: Будем сами себя стрелять

В украинской разведке опубликовали перехват разговора, где оккупант объясняет жене, что в его подразделении уже ждут не ротации, а полного вывода с территории Украины.

Источник: главное управление разведки

Детали: Жены оккупантов пытаются вернуть своих мужчин домой, пока они еще живы, но российское командование не дает им шанса.

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Прямая речь жены оккупанта: "Будете вы там до конца военных действий. Не раньше осени. То есть, не раньше сентября. Замены вам нет. Даже тех, у кого контракты истекают – все равно будут там, пока не закончатся военные действия".

В ответ муж возмущается тем, что жены военных мало делают для их возвращения. Говорит, что нужно обращаться в прокуратуру. На что жена возражает: "А что в прокуратуре скажешь? Ты контракт подписал".

Прямая речь оккупанта: "Если ничего не изменится, люди узнают эту информацию и начнут сами себя стрелять. Другого выхода нет, как домой уехать. Здесь или тебя, или ты. Каждый день сидишь и думаешь: пиз... останутся от тебя одни кроссовки".

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На очередные возражения жены кафир говорит: "Пусть полностью выводят. Какая замена? Здесь пацаны 19 летние сидят…"

Темы: разведкаоккупациявойна
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