Росія залучила 330 тисяч людей для нападу на Україну – Генштаб

Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ генерал Олексій Громов заявив, що Росія залучила 330 тисяч осіб для повномасштабного вторгнення в Україну.

Джерело: Генштаб

Пряма мова: "Росія, для вторгнення в Україну, залучила близько 330 тисяч осіб. Чисельність угруповувань на напрямках близько 150 тисяч осіб.

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Якщо враховувати повітряний та морський компонент, цифра буде приблизно 220 тисяч військовослужбовців.

Крім того, залучені підрозділи бойові армійські системи, федеральна служба військ гвардії та мобілізаційні підрозділи".

Деталі: За його словами, на Слобожанському напрямку противник перегруповує війська з метою нарощування наступальних можливостей.