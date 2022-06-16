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Росія залучила 330 тисяч людей для нападу на Україну – Генштаб

Мазуренко Альона Четвер, 16 червня 2022, 16:56
Громов Фото: Генштаб

Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ генерал Олексій Громов заявив, що Росія залучила 330 тисяч осіб для повномасштабного вторгнення в Україну. 

Джерело: Генштаб

Пряма мова: "Росія, для вторгнення в Україну, залучила близько 330 тисяч осіб. Чисельність угруповувань на напрямках близько 150 тисяч осіб.

Якщо враховувати повітряний та морський компонент, цифра буде приблизно 220 тисяч військовослужбовців.

Крім того, залучені підрозділи бойові армійські системи, федеральна служба військ гвардії та мобілізаційні підрозділи".

Деталі: За його словами, на Слобожанському напрямку противник перегруповує війська з метою нарощування наступальних можливостей.

Теми: РосіяокупаціявійнаГенштаб
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