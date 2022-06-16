Россия привлекла 330 тысяч человек для нападения на Украину – Генштаб
Четверг, 16 июня 2022, 16:56
Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ генерал Алексей Громов заявил, что Россия привлекла 330 тысяч человек для полномасштабного вторжения в Украину.
Источник: Генштаб
Прямая речь: "Россия, для вторжения в Украину, привлекла около 330 тысяч человек. Численность группировок на направлениях около 150 тысяч человек.
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Если учитывать воздушный и морской компонент, цифра будет около 220 тысяч военнослужащих.
Кроме того, привлечены подразделения боевые армейские системы, федеральная служба войск гвардии и мобилизационные подразделения".
Детали: По его словам, на Слобожанском направлении противник перегруппировывает войска с целью наращивания наступательных возможностей.
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