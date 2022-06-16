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Россия привлекла 330 тысяч человек для нападения на Украину – Генштаб

Алена МазуренкоЧетверг, 16 июня 2022, 16:56
Россия привлекла 330 тысяч человек для нападения на Украину – Генштаб
Громов Фото: Генштаб

Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ генерал Алексей Громов заявил, что Россия привлекла 330 тысяч человек для полномасштабного вторжения в Украину.

Источник: Генштаб

Прямая речь: "Россия, для вторжения в Украину, привлекла около 330 тысяч человек. Численность группировок на направлениях около 150 тысяч человек.

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Если учитывать воздушный и морской компонент, цифра будет около 220 тысяч военнослужащих.

Кроме того, привлечены подразделения боевые армейские системы, федеральная служба войск гвардии и мобилизационные подразделения".

Детали: По его словам, на Слобожанском направлении противник перегруппировывает войска с целью наращивания наступательных возможностей.

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Темы: РосcияоккупациявойнаГенштаб
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