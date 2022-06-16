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Російський шпигун хотів влаштуватися в Гаазький суд, але попався

"Українська правда"Четвер, 16 червня 2022, 16:58
Російський шпигун хотів влаштуватися в Гаазький суд, але попався
Міжнародний кримінальний суд, Getty Images

Російський розвідник намагався влаштуватися стажером до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який займається зокрема розслідуванням воєнних злочинів РФ в Україні.

Джерело: Служба загальної розвідки та безпеки Нідерландів (AIVD), джерело УП, знайоме з розслідуванням AIVD

Дослівно: "AIVD завадила співробітнику російської розвідки отримати доступ в якості стажера до Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі. Згадана людина працює на ГРУ російської військової розвідки, але використовувала бразильську вигадану особистість для поїздки з Бразилії до Нідерландів.

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AIVD вважає його загрозою національній безпеці... На цій підставі офіцеру розвідки було відмовлено у в'їзді до Нідерландів у квітні, його оголошено не в'їзним. Його відправили назад до Бразилії першим рейсом".

Деталі: Офіцер російської розвідки представився громадянином Бразилії Віктором Мюллером Феррейрою (нар. 4 квітня 1989 р.), хоча його справжнє ім'я Сергій Володимирович Черкасов (нар. 11 вересня 1985 р.). Черкасов використав добре продумане прикриття, під яким приховував усі свої зв'язки з Росією загалом та з ГРУ зокрема.

Офіцер такого роду більше відомий як "нелегал": розвідник, який пройшов тривалу та широку підготовку. Через вигадану особистість нелегалів важко виявити. Оскільки вони видають себе за іноземців, вони мають доступ до інформації, яка недоступна громадянинові Росії, зазначає розвідка Нідерландів.

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"Міжнародний кримінальний суд розслідує можливі воєнні злочини, вчинені Росією в Україні. МУС також розслідує воєнні злочини, що мали місце під час війни Росії у Грузії у 2008 році. З цих причин таємний доступ до інформації Міжнародного кримінального суду був би дуже цінним для російських спецслужб. Нелегал повинен був розпочати стажування в МКС, що означало б, що він матиме доступ до будівлі та систем МКС", - йдеться в повідомленні.

У AIVD вважають загрозу, яка виходить від цього офіцера розвідки, потенційно дуже високою.

"Якби офіцеру розвідки вдалося отримати доступ в якості стажиста до МКС, він зміг би збирати там розвіддані та шукати (або вербувати) джерела, а також отримати доступ до цифрових систем МКС... Можливо, він також мав би можливість впливати на кримінальні провадження МКС", - заявили у розвідці Нідерландів.

Джерело УП, знайоме з розслідуванням AIVD, повідомило, що це працевлаштування було важливим для Росії з точки зору розслідування воєнних злочинів в Україні.

Як стало відомо УП, процес отримання російським агентом місця у МКС зайняв місяці. Планувалося, що воно співпаде з російським вторгненням в Україну, але росіянам не вдалося зробити це раніше, що, можливо, було б кориснішим для них.

За словами джерела, це одночасно великий успіх для AIVD і великий провал для ГРУ, оскільки кожен такий агент для Росії є дуже цінним.

Теми: НідерландиРосіярозвідка
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