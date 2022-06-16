Російський шпигун хотів влаштуватися в Гаазький суд, але попався

Російський розвідник намагався влаштуватися стажером до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який займається зокрема розслідуванням воєнних злочинів РФ в Україні.

Джерело: Служба загальної розвідки та безпеки Нідерландів (AIVD), джерело УП, знайоме з розслідуванням AIVD

Дослівно: "AIVD завадила співробітнику російської розвідки отримати доступ в якості стажера до Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі. Згадана людина працює на ГРУ російської військової розвідки, але використовувала бразильську вигадану особистість для поїздки з Бразилії до Нідерландів.

AIVD вважає його загрозою національній безпеці... На цій підставі офіцеру розвідки було відмовлено у в'їзді до Нідерландів у квітні, його оголошено не в'їзним. Його відправили назад до Бразилії першим рейсом".

Деталі: Офіцер російської розвідки представився громадянином Бразилії Віктором Мюллером Феррейрою (нар. 4 квітня 1989 р.), хоча його справжнє ім'я Сергій Володимирович Черкасов (нар. 11 вересня 1985 р.). Черкасов використав добре продумане прикриття, під яким приховував усі свої зв'язки з Росією загалом та з ГРУ зокрема.

Офіцер такого роду більше відомий як "нелегал": розвідник, який пройшов тривалу та широку підготовку. Через вигадану особистість нелегалів важко виявити. Оскільки вони видають себе за іноземців, вони мають доступ до інформації, яка недоступна громадянинові Росії, зазначає розвідка Нідерландів.

"Міжнародний кримінальний суд розслідує можливі воєнні злочини, вчинені Росією в Україні. МУС також розслідує воєнні злочини, що мали місце під час війни Росії у Грузії у 2008 році. З цих причин таємний доступ до інформації Міжнародного кримінального суду був би дуже цінним для російських спецслужб. Нелегал повинен був розпочати стажування в МКС, що означало б, що він матиме доступ до будівлі та систем МКС", - йдеться в повідомленні.

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У AIVD вважають загрозу, яка виходить від цього офіцера розвідки, потенційно дуже високою.

"Якби офіцеру розвідки вдалося отримати доступ в якості стажиста до МКС, він зміг би збирати там розвіддані та шукати (або вербувати) джерела, а також отримати доступ до цифрових систем МКС... Можливо, він також мав би можливість впливати на кримінальні провадження МКС", - заявили у розвідці Нідерландів.

Джерело УП, знайоме з розслідуванням AIVD, повідомило, що це працевлаштування було важливим для Росії з точки зору розслідування воєнних злочинів в Україні.

Як стало відомо УП, процес отримання російським агентом місця у МКС зайняв місяці. Планувалося, що воно співпаде з російським вторгненням в Україну, але росіянам не вдалося зробити це раніше, що, можливо, було б кориснішим для них.

За словами джерела, це одночасно великий успіх для AIVD і великий провал для ГРУ, оскільки кожен такий агент для Росії є дуже цінним.