Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российский шпион хотел устроиться в Гаагский суд, но попался

"Украинская правда"Четверг, 16 июня 2022, 16:58
Российский шпион хотел устроиться в Гаагский суд, но попался
Международный уголовный суд, Getty Images

Российский разведчик пытался устроиться стажером в Международный уголовный суд в Гааге, который занимается, в частности, расследованием военных преступлений РФ в Украине.

Источник: Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD), источник УП, знакомый с расследованием AIVD

Дословно: "AIVD помешала сотруднику российской разведки получить доступ в качестве стажера в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Упомянутый человек работает на ГРУ российской военной разведки, но он использовал бразильскую вымышленную личность для поездки из Бразилии в Нидерланды.

Реклама:

AIVD считает его угрозой национальной безопасности... На этом основании офицеру разведки было отказано во въезде в Нидерланды в апреле и объявлен не въездным. Его отправили обратно в Бразилию первым рейсом".

Детали: Офицер российской разведки представился гражданином Бразилии Виктором Мюллером Феррейрой (род. 4 апреля 1989 г.), хотя его настоящее имя Сергей Владимирович Черкасов (род. 11 сентября 1985 г.). Черкасов использовал хорошо продуманное прикрытие, под которым скрывал все свои связи с Россией в целом и с ГРУ в частности.

Офицер такого рода больше известен как "нелегал": разведчик, прошедший длительную и обширную подготовку. Из-за вымышленной личности нелегалов трудно обнаружить. Поскольку они выдают себя за иностранцев, у них есть доступ к информации, которая недоступна гражданину России, отмечает разведка Нидерландов.

ВИДЕО ДНЯ

"Международный уголовный суд расследует возможные военные преступления, совершенные Россией в Украине. МУС также расследует военные преступления, имевшие место во время войны России в Грузии в 2008 году. По этим причинам тайный доступ к информации Международного уголовного суда был бы очень ценен для российских спецслужб. Нелегал должен был начать стажировку в МУС, что означало бы, что он будет иметь доступ к зданию и системам МУС", - говорится в сообщении.

В AIVD считают угрозу, исходящую от этого офицера разведки, потенциально очень высокой.

"Если бы офицеру разведки удалось получить доступ в качестве стажера к МУС, он смог бы собирать там разведданные и искать (или вербовать) источники, а также получить доступ к цифровым системам МУС... Возможно, он также имел бы возможность оказывать влияние на уголовные производства МУС", - заявили в разведке Нидерландов.

Источник УП, знакомый с расследованием AIVD, сообщил, что это трудоустройство было важным для России с точки зрения расследования военных преступлений в Украине.

Как стало известно УП, процесс получения российским агентом места в МУС занял месяцы. Планировалось, что оно совпадет с российским вторжением в Украину, но россиянам не удалось сделать это раньше, что, возможно, было бы более полезным для них.

По словам источника, это одновременно большой успех для AIVD и большой провал для ГРУ, поскольку каждый такой агент для России очень ценен.

Темы: НидерландыРосcияразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Нидерланды
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
В Нидерландах сообщили, куда пойдет часть обещанных F-16
Глава МИД Нидерландов может стать еврокомиссаром
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: