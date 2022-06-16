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Генсек НАТО відреагував на заяви Папи про "спровоковану" війну в Україні

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 17:26

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що багаторічна допомога Альянсу Україні не є провокацією, і лише президент РФ Владімір Путін і його режим відповідальні за війну.

Так він відповів на заяви Папи Римського про те, що війна в Україні була "певним чином спровокована", повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"НАТО є оборонним альянсом, а війна в Україні – це війна президента Путіна, він вирішив вести цю війну проти незалежної суверенної нації", - сказав Столтенберг.

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За його словами, НАТО протягом багатьох років лише підтримує Україну, надає допомогу в навчанні, допомагає українським Збройним силам в обладнанні.

"Це не є загрозою для кого-небудь, не є провокацією і це те, що ми продовжуємо робити. Це президент Путін і Москва відповідальні за жорстоку агресію проти незалежної країни України", - заявив генсек.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск заявив, що не підтримує президента країни-агресора Владіміра Путіна, але відмовився говорити про "добро і зло" в контексті війни Росії проти України. Також він припустив, що війну могли "спровокувати" або не змогли їй запобігти, натякнувши на відповідальність НАТО.

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"Те, що ми бачимо, — це жорстокість, з якою цю війну ведуть війська, як правило, найманські, які використовуються росіянами. Але небезпека полягає в тому, що ми бачимо лише це, жахливе, і не бачимо всієї драми, яка розгортається за цією війною, яку, можливо, якось або спровокували, або не попередили. І я спостерігаю інтерес до випробувань і продажу зброї. Це дуже сумно", - заявив Папа Римський.

Теми: НАТОПапа РимськийУкраїнавійна
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