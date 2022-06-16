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Генсек НАТО отреагировал на заявления Папы о "спровоцированной" войне в Украине

"Европейская правда"Четверг, 16 июня 2022, 17:26

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что многолетняя помощь Альянсу Украине не является провокацией, и только президент РФ Владимир Путин и его режим ответственны за войну.

Так он ответил на заявления Папы Римского о том, что война в Украине была "определенным образом спровоцирована", сообщает корреспондент "Европейской правды".

"НАТО - оборонный альянс, а война в Украине - это война президента Путина, он решил вести эту войну против независимой суверенной нации", - сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО в течение многих лет только поддерживает Украину, оказывает помощь в обучении, помогает украинским вооруженным силам в оборудовании.

"Это не является угрозой для кого-либо, не является провокацией и это то, что мы продолжаем делать. Это президент Путин и Москва ответственны за жестокую агрессию против независимой страны Украины", - заявил генсек.

Напомним, Папа Римский Франциск заявил, что не поддерживает президента страны-агрессора Владимира Путина, но отказался говорить о "добре и зле" в контексте войны России против Украины. Также он предположил, что войну могли "спровоцировать" или не смогли ее предотвратить, намекнув на ответственность НАТО.

"То, что мы видим, - это жестокость, с которой эту войну ведут войска, как правило, наемные, которые используются россиянами. Но опасность заключается в том, что мы видим только это, ужасное, и не видим всей развертывающейся драмы за этой войной, которую, возможно, как-то спровоцировали, или не предотвратили. И я наблюдаю интерес к испытаниям и продаже оружия. Это очень грустно", - заявил Папа Римский.

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Темы: НАТОПапа РимскийУкраинавойна
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