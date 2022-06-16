Німеччина, Франція, Італія та Румунія підтримали негайне надання Україні статусу кандидата в ЄС

Після зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві лідери Німеччини, Італії, Румунії та Франції висловилися за "негайний" статус кандидата на членство в ЄС для України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

"Після зустрічі з Володимиром Зеленським в президентському палаці в четвер глави держав Німеччини, Італії, Румунії та Франції висловилися за "негайний" статус кандидата на членство в ЄС для України", - йдеться у повідомленні.

"Німеччина виступає за позитивне рішення на користь України. Це стосується і Республіки Молдова. Україна є частиною європейської родини ", - сказав Шольц, якого цитують німецькі ЗМІ.

Президент Франції Еммануель Макрон також підтримує цей крок.

"У будь-якому разі ми підтримуємо статус України на приєднання до Європейського Союзу", – заявив Макрон.

За його словами, цей статус супроводжуватиметься дорожньою картою, а також враховуватиме ситуацію на Західних Балканах.

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Як відомо, 17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС.

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