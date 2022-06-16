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Германия, Франция, Италия и Румыния поддержали немедленное предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

"Европейская правда"Четверг, 16 июня 2022, 17:42

После встречи с Владимиром Зеленским в Киеве лидеры Германии, Италии, Румынии и Франции высказались за немедленный статус кандидата на членство в ЕС для Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

"После встречи с Владимиром Зеленским в президентском дворце в четверг главы государств Германии, Италии, Румынии и Франции высказались за "немедленный" статус кандидата на членство в ЕС для Украины", - говорится в сообщении.

"Германия выступает за положительное решение в пользу Украины. Это касается и Республики Молдова. Украина является частью европейской семьи", – сказал Шольц, которого цитируют немецкие СМИ.

Президент Франции Эммануэль Макрон также поддерживает этот шаг.

"В любом случае, мы поддерживаем статус Украины на присоединение к Европейскому Союзу", – заявил Макрон.

По его словам, этот статус будет сопровождаться дорожной картой, а также учитывать ситуацию на Западных Балканах.

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Как известно, 17 июня ожидается заключение Еврокомиссии по заявкам Украины, Грузии и Молдовы на вступление в ЕС.

Читайте подробнее в статье: Кандидат с нюансами: что происходит в ЕС перед историческим решением по Украине

Темы: ЕСУкраинаевроинтеграция
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