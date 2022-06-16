Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Франція передасть Україні додаткові САУ Caesar

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 17:47

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про поставку в Україну ще шести додаткових самохідних артилерійських установок Caesar, флагмана французької артилерії. 

Про це, як пише "Європейська правда", він оголосив під час візиту до Києва, повідомляє кореспондент Le Figaro

Париж уже поставив Україні 12 установок калібру 155 мм.

"Крім уже доставлених 12 Caesar я ухвалив рішення поставити шість додаткових", - сказав Еммануель Макрон.

Ці самохідні установки можуть запускати 155 мм снаряди на відстані 40 кілометрів зі швидкістю від шести до восьми пострілів за хвилину. Відомо, що Франція хоче придбати 109 Caesar у 2025 році.

Макрон, перебуваючи в Ірпені, висловив повагу героїзму українців та заявив, що Україна має бути здатною далі чинити опір і здобувати перевагу.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ФранціяУкраїназброя
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: Росіяни намагаються взяти Богородичне, та ЗСУ відбили штурм

Макрон готовий поїхати до Росії, але за однієї умови

Єврокомісія підтримає кандидатство для України й Молдови, а Грузії відмовить – ЗМІ

Макрон пояснив, як Україну просуватимуть на шляху до членства в Євросоюзі

Coca-Cola йде з РФ: зупиняє виробництво і продаж в Росії

Українська розвідка отримала детальну техдокументацію "Кримського моста"

Усі новини...
Франція
У Кремлі відреагували на візит Макрона, Драгі та Шольца до Києва
В уряді Франції висловилися за надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС
Президент Румунії приєднається до Макрона, Шольца і Драгі у Києві
Останні новини
09:00
фото Харківщина: окупанти обстріляли Золочів касетними боєприпасами
08:52
Португалія готова запропонувати Україні підготовку військових, але не зброю
08:39
Окупанти вже вбили 322 дитини в Україні: нових загиблих виявили у Маріуполі
08:33
Росіяни вдарили ракетою по Миколаєву: є загиблий та поранені
08:33
Шольц про рух України до ЄС: темпи залежать від кандидата
08:15
фото Луганська область: захисники відсунули ворога від Золотого – Гайдай
08:07
Макрон підбив підсумки візиту до Києва: Україна може розраховувати на братство Європи
08:02
Донеччина: Бійці тероборони збили російський вертоліт
07:24
Шольц: Санкції проти Росії діятимуть до "справедливої угоди" з Україною
07:07
Зведення Генштабу: Росіяни намагаються взяти Богородичне, та ЗСУ відбили штурм
Усі новини...