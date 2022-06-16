Франція передасть Україні додаткові САУ Caesar

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про поставку в Україну ще шести додаткових самохідних артилерійських установок Caesar, флагмана французької артилерії.

Про це, як пише "Європейська правда", він оголосив під час візиту до Києва, повідомляє кореспондент Le Figaro.

Париж уже поставив Україні 12 установок калібру 155 мм.

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"Крім уже доставлених 12 Caesar я ухвалив рішення поставити шість додаткових", - сказав Еммануель Макрон.

Ці самохідні установки можуть запускати 155 мм снаряди на відстані 40 кілометрів зі швидкістю від шести до восьми пострілів за хвилину. Відомо, що Франція хоче придбати 109 Caesar у 2025 році.

Макрон, перебуваючи в Ірпені, висловив повагу героїзму українців та заявив, що Україна має бути здатною далі чинити опір і здобувати перевагу.