Франция передаст Украине дополнительные САУ Caesar

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставке в Украину еще шести дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar, флагмана французской артиллерии.

Об этом, как пишет Европейская правда, он объявил во время визита в Киев, сообщает корреспондент Le Figaro.

Париж уже поставил Украине 12 установок калибра 155 мм.

"Помимо уже доставленных 12 Caesar я принял решение поставить шесть дополнительных", – сказал Эммануэль Макрон.

Эти самоходные установки могут запускать 155 мм снаряды на расстоянии 40 км со скоростью от шести до восьми выстрелов в минуту. Известно, что Франция хочет купить 109 Caesar в 2025 году.

Макрон, находясь в Ирпене, выразил уважение героизму украинцев и заявил, что Украина должна быть способна дальше сопротивляться и получать преимущество.