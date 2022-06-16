Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Німеччина на боці України: прийняла 800 тисяч біженців і надаватиме зброю - Шольц

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 18:25

Німеччина підтримує Україну та українців від початку російської агресивної війни - зокрема, держава прийняла вже 800 тисяч українських біженців, а також надає зброю і продовжить це робити. 

Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції у КИєві 16 червня, пише "Європейська правда".

"Німеччина з першого дня стала на бік України. Ми підтримуємо Україну у захисті її суверенітету і територіальної цілісності. Ми підтримуємо її фінансово великими сумами, і в гуманітарному плані - прийнявши у Німеччині 800 тисяч біженців і запропонувавши їм захист і дах над головою", - сказав Олаф Шольц.

Він додав, що  135 тисяч українських дітей вже ходять у німецькі школи.

"Німеччина також зламала свою давню державну традицію - ми стали постачати Україні зброю, і ми будемо робити це і надалі - скільки Україна матиме потребу", - запевнив глава німецького уряду.

Як повідомлялося, після зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві лідери Німеччини, Італії, Румунії та Франції висловилися за "негайний" статус кандидата на членство в ЄС для України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НімеччинаШольцУкраїнавійна
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: Росіяни намагаються взяти Богородичне, та ЗСУ відбили штурм

Макрон готовий поїхати до Росії, але за однієї умови

Єврокомісія підтримає кандидатство для України й Молдови, а Грузії відмовить – ЗМІ

Макрон пояснив, як Україну просуватимуть на шляху до членства в Євросоюзі

Coca-Cola йде з РФ: зупиняє виробництво і продаж в Росії

Українська розвідка отримала детальну техдокументацію "Кримського моста"

Усі новини...
Німеччина
Німецький уряд закликав громадян до економії після скорочення газопостачання з РФ
У Кремлі відреагували на візит Макрона, Драгі та Шольца до Києва
Міністр оборони України розповів про зустріч з міністерками оборони Німеччини й Данії
Останні новини
09:36
Британська розвідка: 15 тисяч мільйонерів, ймовірно, вже намагаються виїхати з Росії
09:19
Макрон: Опрацьовується маршрут вивезення зерна з України через Румунію
09:11
У Курській області знову скаржаться на обстріли села
09:10
Період активності отруйних змій: у МОЗ пояснили, як вберегтися від укусу
09:10
Ми бачимо загнаного звіра, який доживає останні дні - капелан 30-ï бригади Дмитрієв про Путiна
09:00
фото, доповненоВорог обстріляв Харківщину, Золочів накрив касетними боєприпасами – голова ОВА
08:52
Португалія готова запропонувати Україні підготовку військових, але не зброю
08:39
Окупанти вже вбили 322 дитини в Україні: нових загиблих виявили у Маріуполі
08:33
Росіяни вдарили ракетою по Миколаєву: є загиблий та поранені
08:33
Шольц про рух України до ЄС: темпи залежать від кандидата
Усі новини...