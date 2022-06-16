Німеччина на боці України: прийняла 800 тисяч біженців і надаватиме зброю - Шольц

Німеччина підтримує Україну та українців від початку російської агресивної війни - зокрема, держава прийняла вже 800 тисяч українських біженців, а також надає зброю і продовжить це робити.

Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції у КИєві 16 червня, пише "Європейська правда".

"Німеччина з першого дня стала на бік України. Ми підтримуємо Україну у захисті її суверенітету і територіальної цілісності. Ми підтримуємо її фінансово великими сумами, і в гуманітарному плані - прийнявши у Німеччині 800 тисяч біженців і запропонувавши їм захист і дах над головою", - сказав Олаф Шольц.

Він додав, що 135 тисяч українських дітей вже ходять у німецькі школи.

"Німеччина також зламала свою давню державну традицію - ми стали постачати Україні зброю, і ми будемо робити це і надалі - скільки Україна матиме потребу", - запевнив глава німецького уряду.

Як повідомлялося, після зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві лідери Німеччини, Італії, Румунії та Франції висловилися за "негайний" статус кандидата на членство в ЄС для України.