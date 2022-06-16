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Германия на стороне Украины: приняла 800 тысяч беженцев и будет давать оружие - Шольц

"Европейская правда"Четверг, 16 июня 2022, 18:25

Германия поддерживает Украину и украинцев с начала российской агрессивной войны – в частности, государство приняло уже 800 тысяч украинских беженцев, а также предоставляет оружие и продолжит это делать.

Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Киеве 16 июня, пишет "Европейская правда".

"Германия с первого дня стала на сторону Украины. Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности. Мы поддерживаем ее финансово большими суммами, и в гуманитарном плане – приняв в Германии 800 тысяч беженцев и предложив им защиту и крышу над головой", - сказал Олаф Шольц.

Он добавил, что 135 тысяч украинских детей уже ходят в немецкие школы.

"Германия также сломала свою давнюю государственную традицию - мы стали поставлять Украине оружие, и мы будем делать это и дальше - сколько Украина будет нуждаться", - заверил глава немецкого правительства.

Как сообщалось, после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве лидеры Германии, Италии, Румынии и Франции высказались за "немедленный" статус кандидата на членство в ЕС для Украины.

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Темы: ГерманияШольцУкраинавойна
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