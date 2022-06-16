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Макрон: Україна має сама визначати, на яких умовах будувати мир

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 18:38

Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що Україна сама визначатиме, на яких умовах буде встановлено мир з РФ.

Про це він заявив під час пресконференції з президентами України, Італії, Румунії та Німеччини у Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Оскільки сьогодні в Україні вирує війна, яка щодня приносить тяжкі жертви і страждання, я запевняю, що зробимо все, щоб Україна могла сама обирати свою долю, сама робити вибір. Саме Україна буде вирішувати, в який момент припиняти війну, в який момент сідати за стіл переговорів" - заявив Макрон.

"Україна буде вирішувати, на яких умовах вона будуватиме мир" - наголосив він.

Раніше  Еммануель Макрон в Ірпені, куди вирушив разом з лідерами Німеччини, Італії та Румунії, висловив повагу героїзму українців та заявив, що Україна має бути здатною далі чинити опір і здобувати перевагу.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі вважає, що мир із Росією повинен бути досягнутий на умовах України.

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Теми: МакронУкраїнавійнаФранція
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