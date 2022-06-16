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Макрон: Украина должна сама определять, на каких условиях строить мир

"Европейская правда"Четверг, 16 июня 2022, 18:38

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что Украина сама будет определять, на каких условиях будет установлен мир с РФ.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентами Украины, Италии, Румынии и Германии в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"Поскольку сегодня в Украине бурлит война, которая каждый день приносит тяжкие жертвы и страдания, я уверяю, что сделаем все, чтобы Украина могла сама выбирать свою судьбу, сама делать выбор. Именно Украина будет решать, в какой момент прекращать войну, в какой момент садиться за стол переговоров", - заявил Макрон.

"Украина будет решать, на каких условиях она будет строить мир", - подчеркнул он.

Ранее Эммануэль Макрон в Ирпене, куда отправился вместе с лидерами Германии, Италии и Румынии, выразил уважение героизма украинцев и заявил, что Украина должна быть способна дальше сопротивляться и получать преимущество.

Как сообщалось, премьер-министр Италии Марио Драги считает, что мир с Россией должен быть достигнут на условиях Украины.

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Темы: МакронУкраинавойнаФранция
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