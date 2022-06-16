Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров: Із Молдови намагаються зробити "другу Україну"

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 18:53

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що Молдову нібито намагаються перетворити у "другу Україну".

Про це він розповів в інтерв’ю російському телеканалу "НТВ", повідомляє "Європейська правда".

"Звісно, з Молдови явно намагаються зробити другу Україну. Такий споживацький підхід з боку нинішньої молдавської влади вкрай показовий, коли заявляють: "Хай ми зараз у Євросоюз вступатимемо, потім побачимо, що нам там пообіцяють, тоді, може, ми будемо вирішувати, чи залишатися нам у Співдружності Незалежних держав", – сказав Лавров.

Він вважає, що більшість населення Молдови проти вступу країни до ЄС, і стверджує, що країна "розігрує роль".

"Якщо ви нам не зробите (Росія – знижку на газ), ми швидше підемо в Європу, а якщо зробите – все одно підемо, але повільніше – приблизно так я зчитую ці сигнали", – додав Лавров.

Нагадаємо, Молдова і Грузія разом із Україною подала заявку на надання статусу кандидата на членство в ЄС.

17 червня Європейська комісія повинна оприлюднити свій висновок щодо заявок, і очікується, що щодо України та Молдови рішення буде позитивним.

ВІДЕО ДНЯ

Президентка Санду раніше попросила Німеччину підтримати рішення про статус кандидата на вступ до ЄС для Молдови.

Дивіться відео "ЄвроПравди" про сусідню країну: Молдова: від армії РФ до суперечок з Києвом. Відповіді на головні запитання про сусідню державу.

Теми: ЛавровМолдоваУкраїна
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: Росіяни намагаються взяти Богородичне, та ЗСУ відбили штурм

Макрон готовий поїхати до Росії, але за однієї умови

Єврокомісія підтримає кандидатство для України й Молдови, а Грузії відмовить – ЗМІ

Макрон пояснив, як Україну просуватимуть на шляху до членства в Євросоюзі

Coca-Cola йде з РФ: зупиняє виробництво і продаж в Росії

Українська розвідка отримала детальну техдокументацію "Кримського моста"

Усі новини...
Лавров
В уяві Лаврова Польща вже освоює територію України
Лавров каже, що Кремль не реагуватиме на санкції проти Путіна: "Чим би дитя не тішилося"
"Денацифікація" України. Чого ж насправді хоче Путін
Останні новини
09:50
ЗСУ вразили російський буксир, який віз людей та зброю на Зміїний
09:46
Російська "дочка" Google подала до суду заяву про банкрутство
09:36
Британська розвідка: 15 тисяч мільйонерів, ймовірно, вже намагаються виїхати з Росії
09:19
Макрон: Опрацьовується маршрут вивезення зерна з України через Румунію
09:11
У Курській області знову скаржаться на обстріли села
09:10
Період активності отруйних змій: у МОЗ пояснили, як вберегтися від укусу
09:10
Ми бачимо загнаного звіра, який доживає останні дні - капелан 30-ï бригади Дмитрієв про Путiна
09:00
фото, доповненоВорог обстріляв Харківщину, Золочів накрив касетними боєприпасами – голова ОВА
08:52
Португалія готова запропонувати Україні підготовку військових, але не зброю
08:39
Окупанти вже вбили 322 дитини в Україні: нових загиблих виявили у Маріуполі
Усі новини...