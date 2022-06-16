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Лавров: Из Молдовы пытаются сделать "вторую Украину"

"Европейская правда"Четверг, 16 июня 2022, 18:53

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Молдову якобы пытаются превратить во "вторую Украину".

Об этом он рассказал в интервью российскому телеканалу НТВ, сообщает "Европейская правда".

"Конечно, из Молдовы явно пытаются сделать вторую Украину. Такой потребительский подход со стороны нынешней молдавской власти крайне показателен, когда заявляют: "Давайте мы сейчас будем в Евросоюз вступать, потом увидим, что нам там пообещают, тогда, может, мы будем решать, оставаться нам в Содружестве Независимых государств", – сказал Лавров.

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Он считает, что большинство населения Молдовы против вступления страны в ЕС и утверждает, что страна "разыгрывает роль".

"Если вы нам не сделаете (Россия – скидку на газ), мы скорее уйдем в Европу, а если сделаете – все равно пойдем, но медленнее – примерно так я считываю эти сигналы", – добавил Лавров.

Напомним, Молдова и Грузия вместе с Украиной подали заявку на предоставление статуса кандидата на членство в ЕС.

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17 июня Европейская комиссия должна обнародовать свое заключение по заявкам, и ожидается, что по Украине и Молдове решение будет положительным.

Президент Санда ранее попросила Германию поддержать решение о статусе кандидата на вступление в ЕС для Молдовы.

Смотрите видео "ЕвроПравды" о соседней стране: Молдова: от армии РФ до споров с Киевом. Ответы на главные вопросы о соседнем государстве.

Темы: ЛавровМолдоваУкраина
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