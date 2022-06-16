Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров: Из Молдовы пытаются сделать "вторую Украину"

"Европейская правда"Четверг, 16 июня 2022, 18:53

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Молдову якобы пытаются превратить во "вторую Украину".

Об этом он рассказал в интервью российскому телеканалу НТВ, сообщает "Европейская правда".

"Конечно, из Молдовы явно пытаются сделать вторую Украину. Такой потребительский подход со стороны нынешней молдавской власти крайне показателен, когда заявляют: "Давайте мы сейчас будем в Евросоюз вступать, потом увидим, что нам там пообещают, тогда, может, мы будем решать, оставаться нам в Содружестве Независимых государств", – сказал Лавров.

Он считает, что большинство населения Молдовы против вступления страны в ЕС и утверждает, что страна "разыгрывает роль".

"Если вы нам не сделаете (Россия – скидку на газ), мы скорее уйдем в Европу, а если сделаете – все равно пойдем, но медленнее – примерно так я считываю эти сигналы", – добавил Лавров.

Напомним, Молдова и Грузия вместе с Украиной подали заявку на предоставление статуса кандидата на членство в ЕС.

17 июня Европейская комиссия должна обнародовать свое заключение по заявкам, и ожидается, что по Украине и Молдове решение будет положительным.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Санда ранее попросила Германию поддержать решение о статусе кандидата на вступление в ЕС для Молдовы.

Смотрите видео "ЕвроПравды" о соседней стране: Молдова: от армии РФ до споров с Киевом. Ответы на главные вопросы о соседнем государстве.

Темы: ЛавровМолдоваУкраина
Главное сегодня

Сводка Генштаба: Россияне пытаются взять Богородичное, но ВСУ отбили штурм

Макрон готов отправиться в Россию, но при одном условии

Еврокомиссия поддержит кандидатство для Украины и Молдовы, а Грузии откажет – СМИ

Макрон объяснил, как Украину будут продвигать по пути к членству в Евросоюзе

Coca-Cola уходит из РФ: останавливает производство и продажу в России

Украинская разведка получила детальную техдокументацию "Крымского моста"

Все новости...
Лавров
В воображении Лаврова Польша уже осваивает территорию Украины
Лавров говорит, что Кремль не будет реагировать на санкции против Путина: "Чем бы дитя ни тешилось"
"Денацификация" Украины. Чего же действительно хочет Путин
Последние новости
09:50
ВСУ поразили российский буксир, который вез людей и оружие на Змеиный
09:46
Российская "дочка" Google подала в суд заявление о банкротстве
09:36
Британская разведка: 15 тысяч миллионеров, вероятно, уже пытаются уехать из России
09:19
Макрон: Разрабатывается маршрут вывоза зерна из Украины через Румынию
09:11
В Курской области снова жалуются на обстрелы села
09:10
Период активности ядовитых змей: в Минздраве объяснили, как уберечься от укуса
09:10
Мы видим загнанного зверя, доживающего последние дни - капеллан 30-й бригады Дмитриев о Путине
09:00
фото, дополнено Враг обстрелял Харьковщину, Золочев накрыл кассетными боеприпасами – глава ОВА
08:52
Португалия готова предложить Украине подготовку военных, но не оружие
08:39
Оккупанты уже убили 322 ребенка в Украине: новых погибших обнаружили в Мариуполе
Все новости...