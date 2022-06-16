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Байдену "не сподобалась" заява Остіна про перемогу України та послаблення Росії – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 18:55

Президент США Джо Байден закликав держсекретаря Ентоні Блінкена та главу Пентагону Ллойда Остіна після візиту до Києва пом’якшити риторику щодо підтримки України аж до її перемоги над Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NBC News із посиланням на численні джерела в Білому домі.

За даними телеканалу, Байден вважав, що заяви Блінкена й Остіна після візиту до Києва у квітні були надмірними. Йдеться зокрема про твердження міністра оборони США про те, що мета США в Україні – послабити Росію настільки, щоб вона більше не змогла повторити свою агресію.

Президент США висловив занепокоєння, що такі слова можуть задати нереалістичні очікування і збільшити ризики втягування Вашингтона в прямий конфлікт із Москвою. Міністри своєю чергою пояснили, що слова Остіна були неправильно витлумачені.

"Байдену не сподобалось, коли Блінкен та Остін говорили про перемогу в Україні. Йому не сподобалась їхня риторика", – цитує NBC News одного з високопосадовців Білого дому.

Адміністрація Байдена все більш схильна вважати, що війна Росії проти України вступає у затяжну фазу, і вважають, що Володимир Зеленський повинен менш категорично говорити про небажання Києва йти на територіальні поступки Москві.

При цьому Білий дім твердо переконаний, що Україна повинна сама обирати, на яких умовах має завершитися війна з Росією, і США не повинні тиснути на Київ у цьому питанні.

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"Ми не тиснемо на нього, щоб він ішов на поступки, як деякі європейці. Ніколи не попросимо його віддати територію. Ми готуємося до довгої війни. Хочемо підготувати до цього американський народ і готові просити Конгрес про більше грошей", – сказав один із американських посадовців.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон обговорював із Києвом можливість завершення українсько-російської війни переговорним шляхом

Як раніше повідомляла CNN, посадовці та аналітики у країнах Заходу розглядають три основні сценарії, як далі може розвиватися війна Росії проти України.

Через те, що жоден із них не передбачає вирішальної перемоги України, західні держави почали все активніше говорити про можливість відновлення переговорів Києва і Москви.

У Пентагоні вважають, що Путін вочевидь не відмовився від планів загарбати всю Україну, але не зможе цього досягти.

Теми: БайденСШАУкраїнаРосія
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